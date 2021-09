Unerwarteter Besuch in der Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Loreley und im Rathaus der Stadt St. Goarshausen: Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen früheren Verantwortlichen der VG Loreley durch. In diesem Zusammenhang wurden am Mittwoch die Räume der Verwaltungen durchsucht.