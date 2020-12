Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 12:42 Uhr

Lahnstein

Verdacht auf Explosionsgefahr: Großeinsatz an Oberlahnsteiner Bahnstrecke

Die Feuerwehr konnte Entwarnung geben: An der Lahnsteiner Bahnstrecke auf Höhe der Martinssiedlung ist am Freitag kein Gefahrstoff ausgetreten. Doch der Verdacht, dass es so sein könnte, hat am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz geführt. Wie Lahnsteins Wehrleiter Marcus Schneider erklärt, war die Feuerwehr gegen 10 Uhr vom Lokführer alarmiert worden. Auf einem Waggon mit Gefahrgut habe sich ein Spanngurt gelöst. Die Fracht hätte also beschädigt sein und Gefahrstoff austreten können.