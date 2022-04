Es gibt eine Menge Baustellen in der Verbandsgemeinde (VG) Loreley. Und in den kommenden ein bis zwei Jahren werden weitere hinzukommen. Was genau ansteht und in welchen Zeiträumen geplant wird, stellte jetzt Lutz Nink, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) – wie gewohnt einmal im Jahr – dem Verbandsgemeinderat Loreley in einer Übersicht vor.