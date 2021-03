Venezolaner kämpft ums Überleben: Emser Nicolás Guevara bittet um Spenden für an Aids erkrankten Cousin

Nicolás Guevara macht sich große Sorgen. Denn seinem Cousin, der in der Großstadt Valencia im Norden von Venezuela lebt, geht es alles andere als gut. Und das ist genau genommen noch eine Untertreibung: Oscar José Quintero Gil hat sich vor fünf oder sechs Monaten mit dem Aids-Virus infiziert, leidet als Folge der Immunschwächeerkrankung unter anderem an einer Lungenentzündung und kämpft momentan ums nackte Überleben. Und das in einem Land, dessen Gesundheitssystem am Boden liegt. Doch Guevara möchte ihm helfen und braucht dafür Hilfe.