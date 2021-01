Lahnstein/Koblenz

Insgesamt 55 beschädigte Fahrzeuge sind der Polizei bis Sonntag, 16.30 Uhr, für das Stadtgebiet Lahnstein gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es auch in Koblenz-Horchheim zu Beschädigungen an Autos. Die Täter, zu denen der Polizei noch keine Hinweise vorliegen, haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zugeschlagen.