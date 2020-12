Rhein-Lahn-Kreis/USA

Es ist eine Wahl, die auf der ganzen Welt mit Spannung verfolgt wird. Seit Dienstag kämpfen Donald Trump und Joe Biden um die Präsidentschaft in den USA. Noch mitten in der Auszählung hat Trump bereits angekündigt, in der Entscheidungsfindung rechtliche Schritte gehen zu wollen. Die Wahl droht damit zur Schlammschlacht zu werden, das Land im Chaos zu versinken. Wie die Stimmung in den USA tatsächlich ist, berichten eine Ein- und eine Auswanderin aus dem Rhein-Lahn-Kreis.