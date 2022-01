Auf einmal war er weg. Der Tütenspender, an dem sich Herrchen und Frauchen mit den wichtigen Beuteln fürs Gassigehen ausrüsten können, war am Wochenende einfach nicht mehr da. Pech für den, der nicht vorgesorgt hatte (was man natürlich immer tun sollte) und Tüten in der Jackentasche hatte. Der Automat am Rheinufer, Parkplatz Rheinkrone, war jedenfalls weg. Doch wo ist er hin?