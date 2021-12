Unterstützung aus Nassau geht weiter

Plus

Kunden der Familie Pebler haben schon lange die Möglichkeit, auf die Rückzahlung von Pfand auf Getränkeflaschen und -kästen zu verzichten und den Betrag stattdessen zu spenden. So wurden im laufenden Jahr mit je 500 Euro aus diesen Mitteln unterstützt: der Nassauer Podcast HörLokal, der Schützenverein für die geplante Bogenschießanlage, der Nassauer Kanu-Club, der Wildpark in Gackenbach und der Neuwieder Zoo. Zudem sollen 500 Euro für den mit einem neuen Spielgerät aufgewerteten Spielplatz in Geisig übergeben werden.