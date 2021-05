Rhein-Lahn

Unternehmen zum Schutz vor Corona: Im Impfzentrum in Lahnstein arbeiten mehr als 100 Menschen

Das Rhein-Lahn-Kreis-Impfzentrum in Lahnstein hat nach dem Start am 7. Januar bis heute mehr als 32.000 Erstimpfungen durchgeführt. Die Zweitimpfungen kommen zusätzlich hinzu. Das hat die Kreisverwaltung jetzt in einer ersten Bilanz mitgeteilt. Unter der Leitung der Impfzentrumkoordinatoren Guido Erler, Jürgen Biet, Lars Ritscher, Marcus Grün und Thorsten Massenkeil arbeiten insgesamt zurzeit 101 Personen über sieben Tage die Woche im Dienst der Bekämpfung der Coronapandemie.