Michael Maaß tritt für Die Linke im Wahlkreis 7 an. Der 55-Jährige aus Scheidt ist kommunalpolitisch kein Unbekannter. Nun will Maaß nach Mainz in den Landtag. Dafür muss er sich sechs Mitbewerbern und dem Votum der Bürger stellen. Wir haben die Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten. Auf der Landesliste seiner Partei steht Michael Maaß nicht.