St. Goarshausen

Zwei Kerzen sind ein Zeichen der Erinnerung an die beiden Menschen, die beim Unglück der MS Waldhof am 13. Januar 2011 ihr Leben verloren haben. Nach einem Gottesdienst am Sonntag in der evangelischen Kirche in St. Goarshausen brachte Matthias Pflugradt die Kerzen an die Hafenmole zur Loreley-Statue, unmittelbar dorthin, wo sich das Unglück vor genau zehn Jahren ereignete.