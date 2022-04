Süß, elegant, zickig. Dominant, stark, gefühlsarm. Was ist typisch weiblich? Typisch männlich? Und welche Rolle spielt die Sprache für die Kategorien, in die die Gesellschaft Menschen einteilt? Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe des Goethe-Gymnasiums Bad Ems haben sich dem Thema künstlerisch genähert. Und zwar im Rahmen des Projektes „gleich-art-ich schillernd“, das im Rahmen des „Girls and Boys Day“ angeboten wurde.