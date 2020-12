Braubach/Rio de Janeiro

Es war ein absoluter Traum, der in Erfüllung ging: Bei Sonnenaufgang am Morgen des 5. März lief das Kreuzfahrtschiff „MS Amera“ in Hafen von Rio de Janeiro ein. An Bord: Irmtraud und Michael Zwick, die auf diese Kreuzfahrt schon lange hingefiebert hatten. Doch dann wurde das Ehepaar aus Braubach mitten auf der Traumreise von der weltweiten Corona-Krise überrascht. Alles war anders.