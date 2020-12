Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 10:54 Uhr

Lahnstein

Unfall in Hohenrhein: Autofahrer bei Kollision mit Baum verletzt

Leicht verletzt wurde ein 32-jähriger Mann aus Koblenz, der am Mittwochvormittag mit seinem Wagen auf der Straße „Hohenrhein“ zwischen Friedland und Oberlahnstein verunglückte. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam sein A-Klassen-Mercedes in Höhe der Chemiefirma Clariant um 8.50 Uhr rechts gegen den Bordstein und kollidierte anschießend mit einem Baum am Fahrbahnrand. Das Fahrzeug wurde dadurch wieder auf die Straße geschleudert.