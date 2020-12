Unbekannte stehlen und demolieren in Kleingärten: Polizei sucht Zeugen

Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 10:36 Uhr

In der Nacht auf Sonntag, 10. Mai, trieben laut Polizei vermutlich Jugendliche ihr Unwesen in einer Kleingartenanlage in Scheuern. In der Zeit zwischen 23 Uhr am Samstag bis 8.30 Uhr am Sonntagmorgen wurde demnach in ein Gartenhaus eingebrochen, aus dem ein Fahrrad entwendet und anschließend in den angrenzenden Bach geworfen wurde. Auf dem gleichen Grundstück wurde eine geringe Anzahl an Getränken entwendet. Weiterhin wurden noch mehrere Gartengrundstücke aufgesucht, wodurch Gartentore und Gartenzäune mutwillig beschädigt und zwei weitere Fahrräder in den angrenzenden Bach geworfen wurden. Laut Polizei hatten Zeugen am Samstag, 9. Mai, gegen 23.30 Uhr mehrere Jugendliche in dem Bereich gesehen, zu denen jedoch keine weiteren Hinweise vorliegen. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Bad Ems in Verbindung zu setzen. Kontakt per E-Mail an pibadems@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02603/9700.