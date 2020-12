Nassau

Mit anderthalb Monaten Verspätung startet die Gastronomie auf Burg Nassau am Samstag, 16. Mai, in die Saison 2020. Gastgeberin Diana Neuenfeldt arbeitet zurzeit teils bis in die Nacht hinein, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Der Aufwand ist riesig, denn die wegen Corona vorgeschriebenen Richtlinien lassen sich in der von ihr gepachteten Burgschenke faktisch nicht umsetzen. „Ich könne dort nur einen einzigen Tisch anbieten“, sagt sie. Deshalb hilft nur ein Komplettumzug in andere Räume.