Lahnstein

Der Streit um vier installierte Tore am Oberlahnsteiner Wohnviertel Rheinquartier (unsere Zeitung berichtete) soll mithilfe einer Mediation beiseite gelegt werden. Dies hat am Montag der Stadtrat beschlossen. Vorausgegangen war eine Debatte, in deren Verlauf es vor allem Kritik an der Kommunikation der Verwaltung gab. Am Ende waren sich alle Fraktionen und Oberbürgermeister Peter Labonte aber einig in ihrem Ziel, die überhitzte Diskussion beim Gespräch mit allen Beteiligten zu beenden. Die Verwaltung will nun zeitnah ein Treffen zwischen Anwohnern, Kleingärtnern, der Politik und den Rheinquartier-Verantwortlichen organisieren.