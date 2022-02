Umgefallene Bäume in Dausenau: Blockierte Wege sind wieder frei

„Sogar der Ortsbürgermeister unserer Nachbargemeinde Hömberg, Dietmar Roßtäuscher, hat mit Hand angelegt und in der Dausenauer Gemarkung für Ordnung gesorgt“, freut sich Michelle Wittler, Ortsbürgermeisterin von Dausenau, in einer Pressemitteilung.

Der Weg von Dausenau hoch nach Zimmerschied ist, hier vom Forst, ebenfalls an einigen Stellen kurzfristig geräumt worden. Auch an der Limbach wird, nach Eingang einer Meldung eines aufmerksamen Spaziergängers, dieser Tage vom Gemeindearbeiter und mit ehrenamtlicher Hilfe für Ordnung gesorgt. Dort liegen auch kleinere Bäume und Äste quer und blockieren teilweise den Weg.

Der Wanderweg Kuxlay und Wiesbachblick musste zwischen Hof Mauch und dem Lahntal-Radweg erneut gesperrt werden. Noch ist es nicht möglich, mit schwerem Gerät anzurücken, aber auch dort soll, sobald als möglich, wieder für freien Durchgang gesorgt werden. Darüber solle zu gegebener Zeit wieder bericht werden.

Wichtig ist, dass auch in Zukunft weiter Missstände gemeldet werden, damit diese behoben werden können. Dieses kann über E-Mail an og-dausenau@t-online.de geschehen, telefonisch über 02603/6129 oder in der Bürgerstunde dienstags von 16 bis 19 Uhr.