Arzbach

Umfassende Sanierungsarbeiten abgeschlossen: Arzbacher Kirche erstrahlt in neuem Glanz

Zu den Weihnachtsfeiertagen 2020 konnten die umfangreichen Arbeiten an der Bausubstanz, der Innenfassade, der Haustechnik und der Beleuchtung der altehrwürdigen Patronatskirche „St. Peter und Paul“ in Arzbach zur Freude der Bevölkerung und der Kirchengemeinde St. Marien in der Augst abgeschlossen werden. Das teilt die Kirchengemeinde mit. Nach anderthalb Jahren ist das Gotteshaus wieder offen.