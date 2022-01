2022 hat begonnen. Und damit ein neues Jahr in der Lahnsteiner Stadtpolitik. Eigentlich sogar eine neue Ära. Denn am 14. Januar wird Oberbürgermeister Peter Labonte sein Amt an seinen im vergangenen September gewählten Nachfolger Lennart Siefert übergeben, der fortan die Geschicke der Stadt lenken wird. Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Unabhängigen Liste Lahnstein (ULL), Chris Sporenberg und Stefanie Muno-Meier, sprechen über Vergangenes und ihre Erwartungen für das, was kommt.