Rhein-Lahn

Ukrainer zu Gottesdienst einladen: Hessen-nassauische Landeskirche ruft zu Ökumene an Ostern auf

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat evangelischen Gemeinden empfohlen, auf Geflüchtete aus der Ukraine zuzugehen und sie an Ostern in Gottesdienste einzuladen. Dazu habe die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) spezielles Hilfsmaterial entwickelt, erklärte Jung am Donnerstag in einem Schreiben an rund 1100 Gemeinden im Kirchengebiet.