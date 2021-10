Lahnstein

Überfall in Lahnsteiner Videothek: Räuber zückt Pistole und verletzt Kassiererin

Ein bewaffneter Mann hat am Samstagabend die Kassiererin einer Videothek in Lahnstein bedroht. Gegen 21.30 Uhr betrat der Täter das Geschäft in der Adolfstraße, zückte eine Pistole und verlangte Bargeld.