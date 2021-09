Nach Absprache mit Ordnungsamt und Polizei hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr den Malbergtunnel wie angekündigt gesperrt. Ellenlange Rückstaus gab es in den vergangenen zwei Tagen zwar nur zeitweise, aber dann heftig in Bad Ems.