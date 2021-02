Seit den Weihnachtsferien büffeln Schüler wieder im Wohnzimmer statt im Klassenraum. Während es beim ersten Lockdown im vergangenen Jahr an den heimischen Schreibtischen in allen Ecken rumpelte, konnten sich Schulen nun besser auf den Fernunterricht vorbereiten. In einer Videokonferenz mit unserer Zeitung erzählten jetzt Lehrer, Eltern und Schüler des Goethe-Gymnasiums Bad Ems, wie es mit dem Homeschooling läuft.