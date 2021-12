Mit dem Haushalt der Stadt Bad Ems ist es nicht rosig bestellt. In der letzten Sitzung des Jahres beriet und verabschiedete der Stadtrat das Zahlenwerk für das Jahr 2022 mit einem Minus im Ergebnishaushalt in Höhe von 1,35 Millionen Euro (die RLZ berichtete). Mit ganz so düsterer Stimmung wollte Stadtbürgermeister Oliver Krügel seinen Rat jedoch nicht in die Weihnachtsferien schicken.