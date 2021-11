Die Kritik an der Einbahnstraßenregelung der K 70 von Braubach kommend in Fahrtrichtung Hinterwald hat beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez zu keinem Umdenken geführt – sehr zum Verdruss vieler betroffener Anwohner in Hinterwald und an der Forstmühle. Nun hat sich ein weiterer Autofahrer an den LBM gewandt. Die Antwort der Behörde ist eindeutig.