Trotz Großeinsatz mit Hunden: Suche nach Vermisstem bleibt am Montag ohne Erfolg

Der Vermisste aus Dausenau hatte nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 16 Uhr seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in hilfloser Lage befindet, hießt es. Auch am zweiten Tag des Großeinsatzes fehlte nach Mitteilung der zuständigen Abteilung der Kriminalpolizei in Montabaur am Dienstagabend jede Spur von Norbert Z.

Bereits am Sonntag hatte die Polizei die Umgebung stundenlang mit einem Hubschrauber abgeflogen, um den Vermissten aus der Luft aufzuspüren. Am Boden waren zahlreiche Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Dausenau und Bad Ems im Einsatz. Die Rettungshundestaffeln Rhein-Lahn-Taunus, Westerwald und Rhein-Mosel suchten ebenfalls nach dem Mann. Am Dienstag wurde der Einsatz nach Angaben der für Vermisstenfälle zuständigen K 1 der Kripo fortgesetzt. Dabei kamen auch Drohnen der Polizei zum Einsatz. Die Wasserschutzpolizei nahm die Lahn und deren Uferbereich ins Visier.

Trotz des Großaufgebots von Kräften und technischen Hilfsmitteln blieb die Suche bislang erfolglos. Am Abend hieß es auf Anfrage: „Leider haben wir keine weiteren Erkenntnisse gewinnen können.“ Am heutigen Dienstag werde man beraten, ob und wie die Suche nach dem Vermissten fortgesetzt wird.

Nach Angaben der Polizei ist Norbert Z. etwa 1,88 Meter groß und sehr dünn. Er hat rote Haare und einen Oberlippenbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer Jeanshose und einem blauen Hemd bekleidet. crz

Wer Angaben über den Verbleib oder den Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, kann sich an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon 02603/9700, wenden.