Heute geht's los am Fachbacher Beach: Um 16 Uhr wird das WinterWunderWeihnachtsla(h)nd, der zehntägige Weihnachtsmarkt am Fachbacher Campingplatz an der Lahn, eröffnet. Damit trotzen die Campingplatzbetreiber Oliver und Jessica Schupp den aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie und setzen ein Sicherheitskonzept gegen die Möglichkeit, das Ganze abzublasen.