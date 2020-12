Lahnstein

Als Region ein Zeichen setzen gegen Bahnlärm und gegen die permanente und unkalkulierbare Gefahr, in der sich die Menschen entlang der Bahnstrecken im Mittelrheintal befinden: Dies hatten sich jene Kommunalpolitiker auf die Fahnen geschrieben, die am Dienstagnachmittag vor der Feuerwache in Lahnstein mit Verantwortlichen der Bahn zusammenkamen.