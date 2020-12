Lierscheid

Schon seit 2011 arbeitet Jana Wendt als freischaffende Künstlerin. Bekannt geworden ist sie vor allem mit ihrer Porzellanmalerei. Sie hat sich in der dortigen Szene einen Namen gemacht. In ihrem Wohnort in Lierscheid hat sie ein eigenes Atelier, wo sie ihre vielfältigen Arbeiten herstellt. Jetzt hat sich Jana Wendt einem neuen Projekt zugewandt. Sie hat ihr erstes Kinderbuch geschrieben und illustriert.