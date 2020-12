Bad Ems

Der Tourismus in der Kurstadt liegt brach. Leere Tische in den Restaurants, leere Becken in der Emser Therme, leere Betten in den Hotels. Der letzte Geschäftsreisende, der in Häcker’s Grand Hotel gebucht hatte, ist ausgecheckt. Sascha Häcker hat, wie viele andere seiner Kollegen, Kurzarbeit für seine 45 Mitarbeiter angemeldet. Das Hotel läuft mit einer Handvoll Angestellter auf Notbetrieb.