Weisel

Tiefe Bestürzung bei Bewohnern: In Weisel haben sich zwei tragische Todesfälle ereignet

Ein tragischer Vorfall beschäftigt die Menschen in Weisel. Am Wochenende kam es dort zu zwei Todesfällen. Ein älterer Mann hat am vergangenen Samstag zunächst seine Ehefrau und anschließend sich selbst erschossen.