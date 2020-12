Nastätten/Rhein-Lahn

Tanja Mifka betreibt eine Praxis für Physiotherapie in Nastätten und kämpft gerade, wie viele andere im medizinischen Bereich, um die knappe Schutzausrüstung. In staatliche Verteilmechanismen ist ihr Berufsstand bisher nicht flächendeckend eingebunden, auf dem freien Markt ist die Beschaffung derzeit schwierig oder für manche Artikel gar nicht möglich. An Kommunalpolitiker und Behörden hat Mifka sich bereits gewandt. „Ich glaube, dass Physiotherapeuten, andere Gesundheitsfachberufe und ambulante Krankenpflege einfach vergessen wurden“, schreibt sie in einer E-Mail an die Redaktion.