Theater für Schulen im Live-Stream: Siegfried kämpft nun im Internet

Acht akkurat aneinandergereihte Styroporköpfe, dazu ein paar Perücken, Brillen und sonstige Accessoires – fertig ist das „Bühnenbild“ für die mittelalterliche Nibelungensage, die sich nicht nur, aber insbesondere auch um den heroischen Drachentöter Siegfried dreht. Nicht, dass die Styropor-Helden das einzige Setting wären: Alternativ verwandeln sich Hagen, Gunter, Kriemhild und Co. auch schon mal in Playmobilfiguren, denen Kameramann Sebastian Linke dann allerdings etwas näher auf die Pelle rücken muss. Moment mal: Ist das hier nun eine Theateraufführung oder ein Filmdreh? Sowohl als auch – und das hat seinen Grund, wie könnte es auch anders sein, in der Corona-Pandemie.