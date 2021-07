Über den Ausbau einer Dorfstraße freut man sich genau so lang, bis die Bescheide über die Ausbaubeiträge in die Briefkästen flattern. In Arzbach in der Straße „Am Rotlöffel“ gibt es schon vorher lange Gesichter. Und gefreut hat man sich über die Pläne der Ortsgemeinde auch nie. Denn warum die kleine Anwohnerstraße überhaupt ausgebaut werden muss, können die Menschen vom Rotlöffel nicht nachvollziehen.