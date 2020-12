Testergebnisse sind da: Zwei weitere Infizierte am „Johnny“

Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 13:52 Uhr

Demnach handelte es sich bei einem Infizierten um einen Bruder des „Johnny“-Schülers, der am Wochenende positiv getestet worden war. Daraufhin waren sieben Lehrer und 67 Mitschüler, die mit diesem Schüler in Kontakt standen, in häusliche Quarantäne geschickt und getestet worden.

Am Donnerstag nun teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Lahn-Kreises mit, dass aus dieser Gruppe ein junger Mann aus der Jahrgangsstufe 13 ebenfalls mit dem Virus infiziert ist. „Sämtliche Kontaktpersonen dieser beiden Schüler sind nun auch in Quarantäne“, betonte Loch.

Der Schulbetrieb könne aufrecht erhalten werden, „aktuell befinden sich 15 von 80 Lehrkräften in Quarantäne“. Dies könne man mit Hilfe von Vertretungen „noch gerade so managen“. tl