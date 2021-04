Der Rhein-Lahn-Kreis ist einer von sechs Landkreisen in Rheinland-Pfalz, in denen die Luca-App zur Kontaktermittlung getestet werden soll. Auch die Stadt Lahnstein beteiligt sich an diesem Pilotprojekt, wie die Verwaltung nun erklärt. Auf mögliche Datenschutzbedenken reagiert man im Rathaus gelassen und verweist auf Landes- und Bundesebene, wo die Entscheidung für Luca gefallen ist.