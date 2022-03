Können auch Kinder im Kita-Alter schon Probleme lösen? Sie können es lernen. „Die ,Großen' unserer Einrichtung nehmen am Kompetenztraining „Ich kann Probleme lösen“, durchgeführt von der Familienbildungsstätte Rhein-Lahn/Westerwald, teil“, freut sich das Team des katholischen Kindergartens St. Nikolaus in Kamp-Bornhofen. Was dahinter steckt.