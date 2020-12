Bad Ems/Nassau/Lahnstein

Die Hufeland-Klinik in Bad Ems hat trotz Insolvenz des Trägers Katholische Kliniken Lahn (KKL) offenbar eine Zukunft. Der Standort soll nicht nur erhalten bleiben, sondern modernisiert und zukunftsfähig gemacht werden. Das lässt sich aus dem erkennen, was der künftige Eigentümer und Investor am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben hat. Für das ebenfalls zur KKL gehörige Marienkrankenhaus in Nassau ist die Situation ungewiss. Klar ist bislang nur, dass das geriatrische Krankenhaus nicht von der Stuttgarter Maybach Medical GmbH übernommen wird.