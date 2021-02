Teil zwei der To-do-Liste von OB Labonte: Rheinhafen hat besonderen Stellenwert

Am 16. Januar 1998 wurde Peter Labonte erstmals zum Oberbürgermeister von Lahnstein gewählt. Fast auf den Tag genau 24 Jahre später, am 17. Januar kommenden Jahres, wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin seinen ersten offiziellen Arbeitstag im Rathaus haben. Doch bis dahin ist noch etwas Zeit – und die will Amtsinhaber Labonte nach eigener Aussage keinesfalls dazu nutzen, dem Ruhestand entgegen zu entspannen. Im Gegenteil: Labonte hat noch einiges auf seiner To-do-Liste. Einen besonderen Stellenwert, weil ein lang gehegter Wunsch in Lahnstein, ist die Umgestaltung des Hafens von Oberlahnstein.