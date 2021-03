Tanzfabrik brennt für den Hip-Hop

Eine lange Durststrecke liegt hinter und wohl auch noch eine Weile vor den Tänzern der Region, denn das Coronavirus hat eine Wüste aus den Dancefloors der Ballettschulen und Tanzstudios gemacht. Auch die Mitglieder der Tanzfabrik Mittelrhein (TFM), der Talentschmiede rund um Hip-Hop-Trainer und Choreograf Gabriel Hermes, darben und halten sich seit Monaten wie viele andere mit Online-Training bei Laune – so gut es eben geht. Als jetzt die Deutsche Tanzlehrer und Hip-Hop Tanzlehrer Organisation (DTHO) einen Online-Wettbewerb auslobte, brauchte Gabriel Hermes sein Team nicht lange zu bitten: Am vergangenen Samstag traten im ersten deutschlandweiten DTHO online Solo Cup 13 TFM-Tänzer gegen Konkurrenten aus ihren jeweiligen Altersklassen an – und, um das vorauszuschicken, räumten ordentlich ab. Die DTHO organisiert jedes (coronafreie) Jahr regionale, landesweite und bundesweite Hip-Hop-Wettbewerbe, die in der Regel in Mühlheim an der Ruhr über die Bühne gehen, und bei denen Gabriel Hermes und seine Mannschaft selbige auch gern mal in Schutt und Asche legen. Auch dieses Mal war Thorsten Ritter und sein Team vom Tanzhaus in Mühlheim Ausrichter des Wettbewerbs, der nur für Solotänzer ausgeschrieben war. Und das Turnier kam genau zum richtigen Zeitpunkt für die Tanzfabrik Mittelrhein. Denn: „Die Motivation des Teams war nach Monaten des Lockdowns echt im Keller“, sagt Gabriel Hermes.