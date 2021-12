Nievern

Täter zückt Messer und erbeutet Bargeld: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Nievern

Ein bislang unbekannter, maskierter Täter hat am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr die OIL-Tankstelle in Nievern überfallen. Der junge Mann zückte laut Polizei ein Messer, bedrohte so die Kassiererin und forderte die Tageseinnahmen aus der Kasse.