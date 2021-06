Täglich kommen hier 7000 Briefe an: Post eröffnet neuen Zustellstützpunkt in Singhofen

Landrat Frank Puchtlers Wunsch wurde wahr: Die diesjährige Urlaubspost kann vom neu gebauten Zustellstützpunkt (ZSP) im Singhofener Gewerbegebiet aus an die Empfänger ins Nassauer Land ausgeteilt werden. So hatte er beim Ersten Spatenstich mit Anke Podewin, Leiterin der Postniederlassung Koblenz, gehofft. Das war im Oktober 2020. Die Corona-Lage bremst zwar noch etwas die Reiselust in ferne Gefilde – im neuen ZSP, der als Alternative zum zu klein gewordenen Stützpunkt in Weinähr errichtet wurde, herrscht trotzdem schon Hochbetrieb.