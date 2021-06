Sustaplast in Lahnstein: Rohstoffmangel trübt Aussichten

Die Corona-Pandemie war und ist für alle eine harte Belastungsprobe – auch für Industriebetriebe wie die Röchling Sustaplast SE & Co. KG in Lahnstein. Das Traditionswerk mit seinen rund 300 Beschäftigten gehört zur weltweit agierenden Röchling-Gruppe, die im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzrückgang von 13,3 Prozent hinnehmen musste. Das Lahnsteiner Werk wurde dabei, genau wie der gesamte Unternehmensbereich Industrial, nicht ganz so hart getroffen: 5,3 Prozent beträgt hier der Umsatzrückgang. Die Perspektiven sind gut, heißt es in Lahnstein – wäre da nicht der frappierende Rohstoffmangel.