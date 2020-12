Lahnstein

Kein Farbrausch-Festival, kein Mallorca-Fest, wie in diesem Sommer erstmals geplant, kein Sommernachtsfest zu „Rhein in Flammen“ und Feuerwerksspektakel. All dies geht in diesem Jahr nicht? Corona macht alles anders. Die Rheinwiese an der Lahnmündung soll trotzdem nicht leer bleiben. Die Veranstalter, die Stadt Lahnstein, Simon Wissing (Visio-Media GmbH) und Andreas Birtel (InterFest Event GmbH) haben aber ein neues Veranstaltungsformat gefunden, bei dem ein Sommerabend am Rheinufer zum Erlebnis werden kann. Alles nach den geltenden Hygieneregeln natürlich.