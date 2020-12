Sturzgefahr: Stadt rät zum Schieben des Fahrrads

Lahnstein

Auch einige Wochen nach dem Unfall bringen die Knieschmerzen Michael Hermann immer mal wieder in Erinnerung, wie verhängnisvoll der Ausflug mit dem E-Bike nach Lahnstein und zurück war. In Höhe des Werksgeländes der Firma Zschimmer & Schwarz in der Max-Schwarz-Straße geriet er mit seinem Vorderrad in die dortigen Gleise und stürzte heftig. Der Koblenzer befindet sich seitdem in ärztlicher Behandlung – und ist nicht der einzige Leidtragende der teilweise hochstehenden alten Gleise. Im Sommer gab es einige weitere Stürze, wie auch die Stadtverwaltung weiß. Doch diese verweist auf die bestehende Warnbeschilderung und sieht keinen Anlass zur Nachbesserung.