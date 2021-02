Das Verkehrskonzept für Miehlen wird im Gemeinderat Stück für Stück weiterentwickelt – auch mittels Vorschlägen aus einer Bürgerbefragung. In der jüngsten digitalen Sitzung stand unter anderem die Verkehrssituation an der Wolfsgasse auf der Agenda, wo mehr Sicherheit für Fußgänger geschaffen werden soll. Um Verkehr und Mobilität ging es auch in den Anträgen aus der SPD- und CDU-Fraktion.