Am Anfang ihrer Untersuchungen haben die Studierenden den Kirchturm in Bogel gesucht. Vergebens, die Kirche steht in Ruppertshofen, wenngleich das Nachbardorf nicht mal halb so viele Einwohner wie Bogel hat. Doch das ist nur ein Randaspekt der Untersuchungen, bei denen sich angehende Akademiker aus der Hochschule Koblenz vor Ort mit sozialen und baulichen Strukturen befassten.