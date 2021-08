Am Sonntag, 5. September, ist es einmal mehr so weit: „Strüth unter Strom“ lautet dann das Motto. Zum sechsten Mal wird der Umwelttag in diesem Jahr in der Ortsgemeinde stattfinden. Die Besucher dürfen unter anderem auf die „Energiewende auf dem Bierdeckel“ gespannt sein, wie Referent Daniel Bannasch seinen Vortrag überschrieben hat.