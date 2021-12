Rhein-Lahn

Stromausfall im Rhein-Lahn-Kreis: Baum stürzt auf Leitung

Dunkel blieb es am Mittwochabend in etlichen Orten des Rhein-Lahn-Kreises: Gegen 21.54 Uhr kam es in Teilen von Berghausen, Dörsdorf, Allendorf, Ergeshausen, Herold, Lollschied, Katzenelnbogen, Klingelbach, Niedertiefenbach, Obertiefenbach, Pohl und Roth zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung. Wie die Syna GmbH in einer Pressemeldung mitteilt, fiel ein Baum in eine Freileitung und führte zu einem Stromausfall.